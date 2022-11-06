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1 час назад

Куркума и корица вошли в список специй для снижения риска образования тромбов

Слово и Дело

Употребление определенных специй может помочь человеку с густой кровью снизить риск образования тромбов, заявил токсиколог Михаил Кутушов.

Названы специи для снижения риска образования тромбов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В частности, речь идет о куркуме и корице. Также специалист выделил имбирный корень как универсальное средство.

«Корица избавляет от тромбов, а куркума является отличным антисептиком. Имбирный корень лучше всего сочетается с горячим чаем, особенно зимой», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Кроме того, в каждый прием пищи медик порекомендовал включать белковый продукт, а именно курицу, индейку или рыбу. Среди овощей он особенно выделил помидоры, сельдерей и перец.

Народная медицина,
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