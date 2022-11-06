Названы специи для снижения риска образования тромбов

В частности, речь идет о куркуме и корице. Также специалист выделил имбирный корень как универсальное средство.

«Корица избавляет от тромбов, а куркума является отличным антисептиком. Имбирный корень лучше всего сочетается с горячим чаем, особенно зимой», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Кроме того, в каждый прием пищи медик порекомендовал включать белковый продукт, а именно курицу, индейку или рыбу. Среди овощей он особенно выделил помидоры, сельдерей и перец.