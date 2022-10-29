Врач назвала фрукт для замедления старения и улучшения памяти

Эксперт объяснила, почему необходимо добавить в рацион гранаты.
Диетолог Туба Сунгур перечислила причины, почему необходимо в повседневный рацион добавить гранаты.
Так, людям, которые в осенне-зимний период подвержены ослаблению иммунитета, рекомендуется во избежание простудных заболеваний ежедневно употреблять гранат. Дело в том, что в нем содержится большое количество витаминов, микроэлементов и фолиевой кислоты.
Однако людям, страдающим от сахарного диабета, эксперт рекомендует контролировать употребление этого фрукта, передает турецкое издание Cumhuriyet.
Также гранат может помочь облегчить боли в суставах, замедлить процесс старения кожи, улучшить память. Помимо этого, этот фрукт содержит в себе много клетчатки, а потому способен налаживать работу ЖКТ.