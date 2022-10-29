Врач назвала фрукт для замедления старения и улучшения памяти

Эксперт объяснила, почему необходимо добавить в рацион гранаты.

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Диетолог Туба Сунгур перечислила причины, почему необходимо в повседневный рацион добавить гранаты.

Так, людям, которые в осенне-зимний период подвержены ослаблению иммунитета, рекомендуется во избежание простудных заболеваний ежедневно употреблять гранат. Дело в том, что в нем содержится большое количество витаминов, микроэлементов и фолиевой кислоты.

Однако людям, страдающим от сахарного диабета, эксперт рекомендует контролировать употребление этого фрукта, передает турецкое издание Cumhuriyet.