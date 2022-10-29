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2 часа назад

Диетолог назвала фрукт, способный замедлить старение и улучшить память

Волгоградская правдаиещё 1

Эксперт объяснила, почему необходимо добавить в рацион гранаты.

Врач назвала фрукт для замедления старения и улучшения памяти
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Диетолог Туба Сунгур перечислила причины, почему необходимо в повседневный рацион добавить гранаты.

Так, людям, которые в осенне-зимний период подвержены ослаблению иммунитета, рекомендуется во избежание простудных заболеваний ежедневно употреблять гранат. Дело в том, что в нем содержится большое количество витаминов, микроэлементов и фолиевой кислоты.

Однако людям, страдающим от сахарного диабета, эксперт рекомендует контролировать употребление этого фрукта, передает турецкое издание Cumhuriyet.

Также гранат может помочь облегчить боли в суставах, замедлить процесс старения кожи, улучшить память. Помимо этого, этот фрукт содержит в себе много клетчатки, а потому способен налаживать работу ЖКТ.

Народная медицина,
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