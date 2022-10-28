Чем полезен грецкий орех: рецепты народной медицины

В пользе грецкого ореха никого, наверное, убеждать не нужно. Но всем ли известно, в чем именно заключена его польза и как правильно применять это ценное растительное сырье?

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Полезные свойства грецкого ореха

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Ядра грецкого ореха — ценный диетический продукт. Благодаря высокому содержанию белков, витаминов и минеральных солей, этот орех полезен при общей ослабленности организма (в т.ч. в результате болезни), гиповитаминозах, повышенной утомляемости. Его также рекомендуют включать в рацион детей старше 2 лет (не более 1-2 шт. в день, в измельченном виде) и кормящих матерей (не более 2-3 шт. в день).

Вкусная профилактика простудных заболеваний

Смешать в равных частях ядра грецких орехов, курагу и изюм, измельчить смесь при помощи мясорубки, добавить мед и лимон (по вкусу), хорошо перемешать. Принимать курсами по 1 месяцу (осенью и весной) дважды в год, 2 раза в день по 2 ст. ложки. Смесь обладает общеукрепляющим, иммуностимулирующим действием и помогает защитить организм от простуды и гриппа.

Несомненную пользу принесет употребление спелых ядер грецкого ореха при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе. Вместо лечебных отваров и настоев можно готовить полезные и вкусные блюда с орехом.

Так, при анемии готовят салат из отварного картофеля, свеклы и курицы с добавлением ядер грецкого ореха и зерен граната; в качестве заправки к нему рекомендуется сметана. А для укрепления сердечной мышцы и для профилактики инсультов полезно ежедневно в течение месяца 3 раза в день между приемами пищи съедать по 1 ст. ложке смеси измельченных ядер грецкого ореха, изюма и сыра (в равных долях).

Ежедневное употребление в пищу спелых ядер грецкого ореха рекомендуется при болезнях желчевыводящих путей, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, ослаблении потенции, онкологических заболеваниях.

В лечебных целях используют также отвары, настои, спиртовые настойки, масло и масляные вытяжки на основе грецкого ореха. Сырьем для них служат спелые и зеленые плоды (все их части), листья, кора и цветки растения.

Масло ореха и масляная вытяжка — это одно и то же?

Нет! Масло грецкого ореха получают в промышленных условиях методом холодного прессования спелых ореховых ядер. Оно обладает выраженным ранозаживляющим, желчегонным, общеукрепляющим действием, способствует снижению кислотности желудочного сока, понижает уровень холестерина. Его применяют также при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, щитовидной железы, сахарном диабете.

Наружно ореховое масло используется при лечении заболеваний кожи; популярно оно и в домашней косметике: его добавляют в питательные и омолаживающие маски, лосьоны для ухода за проблемной кожей лица, кремы и маски для укрепления ногтей, другие косметические средства.

Приготовить масло в домашних условиях можно, но это достаточно трудоемко и не очень эффективно. Самостоятельно легко сделать масляную вытяжку из спелых ядер или из зеленых орехов, но по своим целебным свойствам она отличается от масла и не заменяет его.

Концентрация активных веществ в масляной вытяжке ниже, чем в масле, а свойства обусловлены, помимо прочего, особенностями и характеристиками масляной основы.

Масляная вытяжка из спелых ядер грецкого ореха

Хорошо измельчить 1 стакан спелых ядер грецкого ореха, залить 1 л льняного или оливкового масла (рекомендуется использовать посуду из темного стекла), настаивать в темном месте в течение 2 недель, процедить. Принимать в течение 1 месяца ежедневно 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ч. ложки масла.

В народной медицине это средство применяется при атеросклерозе, хронических колитах, заболеваниях печени, сахарном диабете, а также наружно — для лечения кожных заболеваний.

Масляная вытяжка из зеленых грецких орехов (наружное)

100 г зеленых грецких орехов измельчить вместе с кожурой, залить 0,5 л рафинированного растительного масла, настаивать в темном месте в течение 1 месяца, процедить. Таким маслом смазывают пораженные участки при варикозном расширении вен и кожных заболеваниях.

Зеленые грецкие орехи в народной медицине

Зеленые грецкие орехи (ядра, оболочки или плоды целиком) также применяются народной медициной в качестве сырья для приготовления отваров, настоев, спиртовых настоек, которые принимают для лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Многие средства на основе зеленого грецкого ореха эффективны при гельминтозах.

Наружно настойку, как и масляную вытяжку, применяют для лечения болезней кожи и при варикозном расширении вен; разбавленным соком зеленых грецких орехов полощут горло при ангине.

Одно из самых известных лечебных средств на основе этого сырья — тодикамп, настойка зеленых грецких орехов на керосине. В народной медицине она считается едва ли не панацеей и применяется как внутрь, так и наружно при самых разных заболеваниях — от насморка до различных форм злокачественных новообразований.

Однако нужно понимать: приготовление тодикампа в домашних условиях и самостоятельное бесконтрольное его применение рискованно. При промышленном производстве (а тодикамп выпускается фармацевтической промышленностью и продается в аптеках) используют только керосин высокой очистки и строго соблюдают технологию, такой препарат эффективнее и безопаснее.

Средство это имеет много противопоказаний, включая возможную индивидуальную непереносимость. Его применение требует строгого соблюдения дозировки и схемы приема. Возможно побочное действие (головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, изжога). Поэтому настоятельно рекомендуется принимать тодикамп только по назначению и под наблюдением врача, избегая самолечения.

Листья грецкого ореха в народной медицине

Листья грецкого ореха заготавливают весной (в мае) и используют в качестве лекарственного сырья как свежими, так и в сушеном виде. Из них готовят настои и отвары для лечения кишечного дисбактериоза, диареи, нарушений пищеварения; пьют их при атеросклерозе (и для его профилактики), сахарном диабете, вегетососудистой дистонии, патологическом климаксе. Соком из свежих листьев лечат грибковые заболевания кожи и гнойные воспаления.

Наружно настои и отвары листьев применяют при воспалительных заболеваниях полости рта и горла (полоскания), выпадении волос, перхоти (ополаскивания), кожных заболеваниях (примочки и компрессы), подагре, болезнях суставов, остеохондрозе, ожирении (для лечебных ванн).

Перегородки грецкого ореха в народной медицине

Извлеченные из спелых ядер грецкого ореха перегородки используют для приготовления спиртовых настоек, которые применяются при лечении диареи, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях щитовидной железы, гипертонии, нервных расстройствах, мастопатии, аденоме предстательной железы, миомах матки.

Наружно настойки используют при заболеваниях кожи, пяточных шпорах, болезнях суставов и позвоночника (в виде примочек и растираний), а также при гинекологических заболеваниях (для спринцеваний).

Противопоказания к применению грецкого ореха

Грецкие орехи могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому перед употреблением их в пищу или в лечебных целях нужно убедиться в отсутствии индивидуальной непереносимости.