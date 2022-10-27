4 специи, которые растворят тромбы

Сгустки крови, или тромбы, могут вызвать инсульт или сердечный приступ, если они заблокируют вены либо артерии. К счастью, при помощи питания можно этого избежать.

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Существуют специальные лекарства, которые растворяют тромбы. Они называются антикоагулянтами. Однако исследования показали, что и некоторые специи имеют такой же эффект. Но применять их вместо лечения всё же не стоит.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox перечислила четыре известные специи, которые борются с тромбами.

Куркума. Куркумин - это активный ингредиент куркумы. Получают его из бисдеметоксикуркумина (BDMC), который содержится в корне куркумы. Интересно, что оба этих элемента помогают разжижать кровь. Согласно результатам одного исследования 2012 года, для подобного эффекта нужно в день получать 500-2000 мг.

Имбирь. Исследования доказали, что имбирь способен снизить агрегацию тромбоцитов (то есть слипание их вместе) у людей с ишемической болезнью сердца. Также выяснилось, что определённые соединения в имбире могут препятствовать выработке тромбоксана, который отвечает за агрегацию тромбоцитов. В сутки рекомендуется потреблять 0,3-5 г имбиря.

Кайенский перец. Считается, что компонент капсаицин в составе этой специи отличается тем, что мешает крови свёртываться. Это было доказано в ходе исследования 2012 года. Такого эффекта удалось достичь при употреблении 2-6 мг капсаицина в день, а в кайенском перце - 2,5 мг капсаицина на 1 г.

Корица. Препятствуют образованию сгустков крови кумарины, которые содержатся в корице. Для взрослого весом 81 кг в день безопасно получать максимум 8 мг корицы.