Мясников назвал ошибки людей при лечении травами

«Сейчас многие спокойно сочетают валериану с мятой. Результат может вас не обрадовать: такой "коктейль" вызовет аллергию и перевозбуждение. Плохо сочетаются шиповник и мята, женьшень и зверобой. Это вообще короли трав, которые лучше всего применять только в холодное время и ни с чем не сочетать», — подчеркнула Осипова.