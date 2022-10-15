Врач назвал бесполезные при простуде народные средства

«Обильное питье при гриппе никогда не помешает, но теплое, а не кипяток. Питье лучше подкисленное, чем сладкое, но без фанатизма, потому что от избытка кислоты можно спровоцировать гастрит. Рекомендую заменить питье в форме чая с малиной на теплые брусничные и клюквенные морсы. Ничуть не хуже по вкусу, но в разы полезнее», – говорит Абакумов.