Врач назвал бесполезные при простуде народные средства

При простуде люди часто пользуются не только привычными лекарствами, но и нетрадиционными народными методами. Терапевт Олег Абакумов назвал самые бесполезные средства, которые никогда не вылечат простуду и грипп.
«Обильное питье при гриппе никогда не помешает, но теплое, а не кипяток. Питье лучше подкисленное, чем сладкое, но без фанатизма, потому что от избытка кислоты можно спровоцировать гастрит. Рекомендую заменить питье в форме чая с малиной на теплые брусничные и клюквенные морсы. Ничуть не хуже по вкусу, но в разы полезнее», – говорит Абакумов.
По мнению врача, молоко с медом тоже не добавят здоровья. Не ускорит выздоровление и употребление витамина C в любом его виде – хоть фрукты, хоть таблетки. Врач считает, что переизбыток цитрусовых может плохо сказаться на слизистой желудка.
Абакумов отметил, что не стоит возлагать надежды на лук, чеснок и водку с перцем. Кроме того, лучше забыть и об ингаляции над картошкой, пишет «РИА Новости».
«Пользы от этого не будет, а только есть риск обжечь дыхательные пути и кожу. Все ингаляции только через небулайзер, а картошку перевести в пюре, если не успели накапать туда соплями», – отметил врач.
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