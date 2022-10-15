Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Врач назвал бесполезные при простуде народные средства

РИА "ФедералПресс"

При простуде люди часто пользуются не только привычными лекарствами, но и нетрадиционными народными методами. Терапевт Олег Абакумов назвал самые бесполезные средства, которые никогда не вылечат простуду и грипп.

Врач назвал бесполезные при простуде народные средства
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Обильное питье при гриппе никогда не помешает, но теплое, а не кипяток. Питье лучше подкисленное, чем сладкое, но без фанатизма, потому что от избытка кислоты можно спровоцировать гастрит. Рекомендую заменить питье в форме чая с малиной на теплые брусничные и клюквенные морсы. Ничуть не хуже по вкусу, но в разы полезнее», – говорит Абакумов.

По мнению врача, молоко с медом тоже не добавят здоровья. Не ускорит выздоровление и употребление витамина C в любом его виде – хоть фрукты, хоть таблетки. Врач считает, что переизбыток цитрусовых может плохо сказаться на слизистой желудка.

Абакумов отметил, что не стоит возлагать надежды на лук, чеснок и водку с перцем. Кроме того, лучше забыть и об ингаляции над картошкой, пишет «РИА Новости».

«Пользы от этого не будет, а только есть риск обжечь дыхательные пути и кожу. Все ингаляции только через небулайзер, а картошку перевести в пюре, если не успели накапать туда соплями», – отметил врач.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, чем опасны пирсинг и тату на груди.

Народная медицина,Олег Абакумов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители