Эти овощи помогут при артрите

Артрит представляет собой хроническое заболевание, которое затрагивает суставы. Один из лучших способов уменьшить проявление неприятных симптомов артрита - соблюдать определённую диету.

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Благотворительный фонд артрита в США отмечает, что при артрите могут помочь овощи. В частности, листовые зелёные овощи. А причина этого заключается в том, что в этих продуктах содержатся витамин А, С, К и антиоксиданты.

Одно из исследований, опубликованное в 2014 году в Journal of Preventive Medicine, показало, что антиоксиданты способны помочь справиться с симптомами артрита.

Как говорится в другом исследовании, опубликованном в 2019 году, зелёные листовые овощи (шпинат и капуста) могут повысить уровень бета-каротина в организме. Это вещество считается главным источником витамина А.

О важности соблюдения здоровой диеты при артрите говорят и представители Национальной службы здравоохранения Великобритании. Такое питание будет обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами и поддерживать оптимальный вес. А при лишнем весе может оказываться сильное давление на суставы, поражённые артритом.