Названы опасные «бабушкины» методы лечения простуды

Некоторые популярные «бабушкины» методы лечения простуды, например, ингаляции горячим паром картофеля, не только не помогают облегчить течение болезни, но и способны ухудшить самочувствие, предупредил врач-терапевт Рустем Османов. Об основных народных способах, которые не работают, он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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При повышенной температуре тела и аутоиммунных заболеваниях легких категорически противопоказано использование горчичников, предостерег терапевт. Этот метод не способствует снижению воспаления дыхательных путей за счет расширения сосудов. Применять горчичники врач рекомендовал исключительно при затяжном течении бронхита или при бактериальной пневмонии на стадии излечения, но назначать их использование должен только специалист.

Еще одним вызывающим осложнения народным методом лечения Османов назвал ингаляции горячим паром вареного картофеля. По его мнению, это бесполезный и довольно опасный способ, так как при нагреве отечность дыхательных путей может усилиться, из-за чего могут возникнуть проблемы с дыханием. Кроме того, это популярное средство может спровоцировать ожог слизистых.