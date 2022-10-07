Чем опасны для здоровья успокоительные настойки

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, чем опасен для жизни бесконтрольный приём успокоительных спиртосодержащих настоек.
По словам Холдина, бесконтрольный, систематический, не дозированный приём спиртосодержащих успокоительных настоек может стать причиной формирования зависимости и грозит острым отравлением и даже комой.
Врач подчеркнул, что при регулярном употреблении спиртосодержащих препаратов, развиваются такие же эффекты, как при злоупотреблении алкоголем. Состояние будет усиливаться тем, что это успокоительные или снотворные препараты. И если не соблюдать дозировку, можно довести себя до отравления — передозировки, развития комы и необратимых изменений мозга.
Опасно ещё и то, что в таком случае у человека страдает эмоциональная сфера. Происходят нарушения настроения, развивается раздражительность, тревожность, а также нарушения сна — ночные кошмары, бессонница, частые пробуждения.
«Нарушения ритма сердца, повышение артериального давления могут приводить к поражению сердца, мозга, что повышает риск преждевременной смерти», — сказал Холдин.
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