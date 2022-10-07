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1 час назад

Чем опасны для здоровья успокоительные настойки

Ferra.ruиещё 1

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, чем опасен для жизни бесконтрольный приём успокоительных спиртосодержащих настоек.

Чем опасны для здоровья успокоительные настойки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Холдина, бесконтрольный, систематический, не дозированный приём спиртосодержащих успокоительных настоек может стать причиной формирования зависимости и грозит острым отравлением и даже комой.

Врач подчеркнул, что при регулярном употреблении спиртосодержащих препаратов, развиваются такие же эффекты, как при злоупотреблении алкоголем. Состояние будет усиливаться тем, что это успокоительные или снотворные препараты. И если не соблюдать дозировку, можно довести себя до отравления — передозировки, развития комы и необратимых изменений мозга.

Опасно ещё и то, что в таком случае у человека страдает эмоциональная сфера. Происходят нарушения настроения, развивается раздражительность, тревожность, а также нарушения сна — ночные кошмары, бессонница, частые пробуждения.

«Нарушения ритма сердца, повышение артериального давления могут приводить к поражению сердца, мозга, что повышает риск преждевременной смерти», — сказал Холдин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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