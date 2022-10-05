Пять способов избавить печень от токсинов

Эксперт по здоровью печени и доктор медицинских наук Кристина Линденмейер говорит, что печень способна восстанавливаться самостоятельно. Но для этого нужно внести некоторые изменения в образ жизни.

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Существуют пять действенных способов поддержать здоровье печени и помочь ей восстановиться после повреждений.

Ограничить употребление алкоголя или отказаться от него. Это может сильно помочь печени. Практически у всех людей, которые много пьют, возникает ожирение печени, отмечает диетолог Омар Муса. Восстановить печень после такого заболевания возможно, но только на ранней стадии его развития.

Внимательно изучить лекарства или добавки, которые вы принимаете. Доктор медицинских наук Винн Арманд советует проверить, точно ли препараты и пищевые добавки, которые вы пьёте, безопасны для печени.

Поддерживать индекс массы тела в норме. Лишний вес и ожирение тесно связаны с болезнями печени. Поэтому важно следить за индексом массы тела. Кроме того, больше всего шансов приобрести жировую болезнь печени у тех, кто страдает гипертонией, диабетом, имеет высокий уровень холестерина или сниженную чувствительность к инсулину.

Употреблять продукты, богатые калием. Некоторые исследования говорят о том, что низкий уровень калия негативно влияет на обмен веществ. В результате может возникнуть ожирение печени и диабет второго типа, предупреждает доктор медицинских наук Эми Майерс.

Пить кофе и не забывать о тренировках. Ряд научных исследований доказывает, что у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, которые выпивали около двух чашек кофе в день, был ниже риск развития фиброза. Также к уменьшению количества жира в печени приводят аэробные упражнения.