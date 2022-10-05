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1 час назад

Употребление чеснока может снизить риск сердечного приступа

Моя Москва.онлайниещё 1

По словам экспертов, чеснок является эффективным средством для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы организма. В частности, он препятствует формированию бляшек в артериях, значительно снижая риск сердечного приступа.

Употребление чеснока может снизить риск сердечного приступа
Фото: unsplashunsplash

Многочисленные исследования показали, что употребления чеснока способствует укреплению костей. Также данный продукт защищает органы от повреждения тяжёлыми металлами и предотвращает развитие болезни Альцгеймера и деменции.

Отмечается, что регулярное употребление чеснока снижает уровень холестерина в крови и нормализует артериальное давление.

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