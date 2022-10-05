Употребление чеснока может снизить риск сердечного приступа

По словам экспертов, чеснок является эффективным средством для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы организма. В частности, он препятствует формированию бляшек в артериях, значительно снижая риск сердечного приступа.

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Многочисленные исследования показали, что употребления чеснока способствует укреплению костей. Также данный продукт защищает органы от повреждения тяжёлыми металлами и предотвращает развитие болезни Альцгеймера и деменции.