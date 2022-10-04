Как чукотские травницы делают лекарства из растений

Из яранги открывается головокружительный вид на Анадырский лиман. Гости праздника в один голос заверяют: чукотская тундра холодна и неприветлива только на первый взгляд. Я вспоминаю слова Рузановой: "Много травниц соберется на праздник, они вам с удовольствием расскажут о великодушии и богатствах чукотской земли. Только обязательно прихватите с собой литров пять чистой воды: будем варить уху, песни петь, пить чай и одной кружкой душистого целебного напитка на травах, уверяю вас, не обойдемся". Все так и есть.
Неловкое стеснение от того, что пришлось буквально напроситься гостем на день рождения Антонины Кергитваль — известной хранительницы чукотских традиций, прошло сразу, как только мне по-свойски вручили разноцветные флажки и попросили украсить ярангу. Все просто и как-то по-семейному, компания гостей разновозрастная: от трех до 90. В это время хозяйки энергично собирали на стол — здесь принято приносить с собой в гости все самое вкусное.
А вот ароматную горячую уху и непривычный для людей не из этих краев мантак — местное блюдо из китовой кожи и сала, по вкусу отдаленно напоминающее сало с грибами, — готовят на месте. Почти каждое блюдо щедро присыпают чукотскими травами, собранными неподалеку. Без ценных советов перед выходом на "охоту" за полезными растениями не обошлось.
"Ступай тихонько, аккуратно, разговаривай с тундрой, с животными, — говорит преподаватель чукотского языка и виновница торжества Антонина Кергитваль. — Не поленись, возьми с собой кусочек рыбы, сушеного мяса — благодарно покорми наши места. Помни: ты здесь гостья, уважай каждую травинку, каждого жучка. За щавелем пойдем ближе к воде, там снег тает дольше, поэтому и листочки у этого знакомого русским растения "жирнее", сочнее. Из арктического щавеля мы так же, как и вы, готовим суп — вот где одна сплошная польза".
Пока идем к берегу Анадырского лимана, Антонина Николаевна рассказывает, что в свои 77 лет прекрасно себя чувствует и не пропускает ни одного танцевального мероприятия на Чукотке, в том числе благодаря аптечке из тундры.
Находить в Арктике целебные растения ее научила мама, а во взрослом возрасте и сама травница начала делиться знаниями с молодежью. На Чукотке ее считают одним из лучших преподавателей чукотского языка. А еще она пишет сказки для детей и взрослых, участвует в литературных конкурсах, в своем почтенном возрасте задорно танцует и поет на всех национальных праздниках.
"Посмотри, это — "к'ук'ун'эт", карликовая ива. Нам тут интересны только верхушки. Зимой это очень вкусная приправка к мясу, только залитым ледяной водой листочкам нужно настояться в посуде под гнетом. Нам сегодня повезет, если найдем и золотой корень, "юн'эв" по-чукотски. Обычно он растет по берегам рек, хотя в пригороде Анадыря эта трава, конечно, не такая "сильная" из-за болотистой местности — чаще всего с тонкими стебельками. Но и от умения хозяйки в его готовке многое зависит", — говорит, шутливо улыбаясь, чукотская травница.
"Или вот наш арктический щавель — он очень полезен при расстройствах пищеварения. Он обладаем вяжущими свойствами, поэтому жевать его нужно, если крутит живот. Помогает быстрее любой таблетки".
Пока мы идем, травница рассказывает: чтобы собранные за лето травы сохранились всю зиму, их нужно тщательно подготовить к длинным холодам. Какие-то нужно мелко шинковать, потом долго варить, а после — хранить в темном месте под гнетом, другие — смешивать с топленым жиром и закатывать в стеклянные банки.
Из листьев ивы коренные малочисленные жители севера Чукотки делают зеленую кашу, перед этим листья нужно тщательно отбить и измельчить практически в труху. Коренья перистого горца долго варят до состояния кашицы, а после тщательно разминают, добавляют жир. Так получается сытная и полезная каша.
Траву с яркими желтыми цветами, которую по-чукотски называют "эмулвытвыт", дают артистам, у которых от горлового пения болят голосовые связки, а горец змеиный — как противовоспалительное средство. Из измельченного горца чукчи делают компрессы для заживления ран.
...Новичкам, как говорится, везет, и буквально через полчаса в нашей миске оказались и золотой корень, и арктический щавель, и камнеломка, которую вкусно есть вприкуску со строганиной — тонко нарезанной замороженной рыбой. Отлично дополнила обед в тундре и известная нам мать-и-мачеха, которую чукчи называют "мытьэт". Немного ярких цветов иван-чая для долгих душевных посиделок — и можно возвращаться к гостям.
"Добытчиц" из тундры в родовой общине приветствуют многоголосым "эге-гей". Пока мы были на "охоте", число гостей кратно возросло. Антонина Николаевна, заметив мое удивление, объясняет: на Чукотке рады всем гостям, а для многочисленных друзей не нужны особые приглашения.
Так за одним столом оказались и столичные орнитологи, которые изучают на полуострове краснокнижного кулика-лопатня; и врач-фтизиатр, всю жизнь лечащий на северах пациентов с туберкулезом; и преподаватель северных танцев в колледже; и заслуженный геолог; и известный местный певец, а также многие другие.
Под арктическим солнцем чуть поодаль уютно устроились "бабулечки" — так в родовой общине "Ройыръын — Семья" называют пожилых женщин, которые в силу почтенного возраста уже не активничают на праздниках. Правда, услышав звук бубна и гортанные песни, они обязательно включаются в происходящее. По-русски многие из них не говорят вовсе.
"Моя мама — русская, но это, наверное, единственная на свете русская, которая говорит только по-чукотски и совсем не говорит по-русски, — рассказывает известный на Чукотке музыкант Игорь Келевкет. — Кто ее родители по крови, мы уже и не узнаем, есть предположение, что они погибли в войну. Маму в младенчестве отдали в чукотскую семью, там ее и воспитали как чукчанку. Всю жизнь она проработала на северах, в бригадах морских охотников, а по-русски говорить так и не научилась".
Руки "бабулечек" свое дело помнят: как только перед ними оказалась миска с травами, они шустро принялись их мыть, обрезать ненужное, ловко шинковать стебельки ножами. Так делали в этих местах и сотни лет назад.
"Было бы больше времени — накормили мы бы вас зеленой кашей, — говорит травница Ирина Гыргольнаут. — Для ее приготовления нужно смешать собранные травы и варить несколько часов на воде с жиром. Хочешь сладкую кашу — добавь шикшу (она же водяника или вороника — род вечнозеленых кустарничков высотой не более 20 см с похожими на хвою листьями и небольшими темными ягодами, сладковатыми на вкус), а хочешь сытно пообедать — кровь и мясо морского зверя. От любой напасти и хвори такая еда хороша — посмотрите на наших мужчин: годами живут в тундре и работают на холоде, а сильны телом и духом".
Ирина Григорьевна рассказывает, что чукчи тундровые травы не только едят — ими лечат простудные заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, "чистят кровь", мажут вместо мазей на кожные высыпания.
Дети чукчей уже с трех лет ходят в тундру за шикшей и брусникой — витаминные морсы помогают им не болеть длинными арктическими зимами. Чтобы малыши народов Севера не забывали свои корни, родовая община каждое лето организует поездки в тундру для сбора дикоросов.
"Подобные выезды на природу мэрия Анадыря организует для наших пенсионеров c 2020 года, — говорит Василиса Рузанова. — Это, кстати, одно из мероприятий программы "Развитие социально-культурной сферы в городском округе Анадырь на 2020 2025 годы". Наверное, мало таких регионов в России, где сбор ягод и трав включен в задачи государственной программы".
Уйти с дня рождения Антонины Кергитваль без кулечка икры нерки, хвоста кеты или пучка арктических трав, кажется, не удалось никому. Вприкуску досталась полная уверенность, что чукотская тундра готова отдать куда больше тепла, чем это кажется на первый взгляд.