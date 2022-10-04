Как чукотские травницы делают лекарства из растений

Из яранги открывается головокружительный вид на Анадырский лиман. Гости праздника в один голос заверяют: чукотская тундра холодна и неприветлива только на первый взгляд. Я вспоминаю слова Рузановой: "Много травниц соберется на праздник, они вам с удовольствием расскажут о великодушии и богатствах чукотской земли. Только обязательно прихватите с собой литров пять чистой воды: будем варить уху, песни петь, пить чай и одной кружкой душистого целебного напитка на травах, уверяю вас, не обойдемся". Все так и есть.

Фото: ТАСС ТАСС

Тепло земли

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Неловкое стеснение от того, что пришлось буквально напроситься гостем на день рождения Антонины Кергитваль — известной хранительницы чукотских традиций, прошло сразу, как только мне по-свойски вручили разноцветные флажки и попросили украсить ярангу. Все просто и как-то по-семейному, компания гостей разновозрастная: от трех до 90. В это время хозяйки энергично собирали на стол — здесь принято приносить с собой в гости все самое вкусное.

А вот ароматную горячую уху и непривычный для людей не из этих краев мантак — местное блюдо из китовой кожи и сала, по вкусу отдаленно напоминающее сало с грибами, — готовят на месте. Почти каждое блюдо щедро присыпают чукотскими травами, собранными неподалеку. Без ценных советов перед выходом на "охоту" за полезными растениями не обошлось.

"Ступай тихонько, аккуратно, разговаривай с тундрой, с животными, — говорит преподаватель чукотского языка и виновница торжества Антонина Кергитваль. — Не поленись, возьми с собой кусочек рыбы, сушеного мяса — благодарно покорми наши места. Помни: ты здесь гостья, уважай каждую травинку, каждого жучка. За щавелем пойдем ближе к воде, там снег тает дольше, поэтому и листочки у этого знакомого русским растения "жирнее", сочнее. Из арктического щавеля мы так же, как и вы, готовим суп — вот где одна сплошная польза".

Пока идем к берегу Анадырского лимана, Антонина Николаевна рассказывает, что в свои 77 лет прекрасно себя чувствует и не пропускает ни одного танцевального мероприятия на Чукотке, в том числе благодаря аптечке из тундры.

Находить в Арктике целебные растения ее научила мама, а во взрослом возрасте и сама травница начала делиться знаниями с молодежью. На Чукотке ее считают одним из лучших преподавателей чукотского языка. А еще она пишет сказки для детей и взрослых, участвует в литературных конкурсах, в своем почтенном возрасте задорно танцует и поет на всех национальных праздниках.

"Посмотри, это — "к'ук'ун'эт", карликовая ива. Нам тут интересны только верхушки. Зимой это очень вкусная приправка к мясу, только залитым ледяной водой листочкам нужно настояться в посуде под гнетом. Нам сегодня повезет, если найдем и золотой корень, "юн'эв" по-чукотски. Обычно он растет по берегам рек, хотя в пригороде Анадыря эта трава, конечно, не такая "сильная" из-за болотистой местности — чаще всего с тонкими стебельками. Но и от умения хозяйки в его готовке многое зависит", — говорит, шутливо улыбаясь, чукотская травница.

"Или вот наш арктический щавель — он очень полезен при расстройствах пищеварения. Он обладаем вяжущими свойствами, поэтому жевать его нужно, если крутит живот. Помогает быстрее любой таблетки".

Пока мы идем, травница рассказывает: чтобы собранные за лето травы сохранились всю зиму, их нужно тщательно подготовить к длинным холодам. Какие-то нужно мелко шинковать, потом долго варить, а после — хранить в темном месте под гнетом, другие — смешивать с топленым жиром и закатывать в стеклянные банки.

Из листьев ивы коренные малочисленные жители севера Чукотки делают зеленую кашу, перед этим листья нужно тщательно отбить и измельчить практически в труху. Коренья перистого горца долго варят до состояния кашицы, а после тщательно разминают, добавляют жир. Так получается сытная и полезная каша.

Траву с яркими желтыми цветами, которую по-чукотски называют "эмулвытвыт", дают артистам, у которых от горлового пения болят голосовые связки, а горец змеиный — как противовоспалительное средство. Из измельченного горца чукчи делают компрессы для заживления ран.

...Новичкам, как говорится, везет, и буквально через полчаса в нашей миске оказались и золотой корень, и арктический щавель, и камнеломка, которую вкусно есть вприкуску со строганиной — тонко нарезанной замороженной рыбой. Отлично дополнила обед в тундре и известная нам мать-и-мачеха, которую чукчи называют "мытьэт". Немного ярких цветов иван-чая для долгих душевных посиделок — и можно возвращаться к гостям.

"Сплошная польза"

"Добытчиц" из тундры в родовой общине приветствуют многоголосым "эге-гей". Пока мы были на "охоте", число гостей кратно возросло. Антонина Николаевна, заметив мое удивление, объясняет: на Чукотке рады всем гостям, а для многочисленных друзей не нужны особые приглашения.

Так за одним столом оказались и столичные орнитологи, которые изучают на полуострове краснокнижного кулика-лопатня; и врач-фтизиатр, всю жизнь лечащий на северах пациентов с туберкулезом; и преподаватель северных танцев в колледже; и заслуженный геолог; и известный местный певец, а также многие другие.

Под арктическим солнцем чуть поодаль уютно устроились "бабулечки" — так в родовой общине "Ройыръын — Семья" называют пожилых женщин, которые в силу почтенного возраста уже не активничают на праздниках. Правда, услышав звук бубна и гортанные песни, они обязательно включаются в происходящее. По-русски многие из них не говорят вовсе.

"Моя мама — русская, но это, наверное, единственная на свете русская, которая говорит только по-чукотски и совсем не говорит по-русски, — рассказывает известный на Чукотке музыкант Игорь Келевкет. — Кто ее родители по крови, мы уже и не узнаем, есть предположение, что они погибли в войну. Маму в младенчестве отдали в чукотскую семью, там ее и воспитали как чукчанку. Всю жизнь она проработала на северах, в бригадах морских охотников, а по-русски говорить так и не научилась".

Руки "бабулечек" свое дело помнят: как только перед ними оказалась миска с травами, они шустро принялись их мыть, обрезать ненужное, ловко шинковать стебельки ножами. Так делали в этих местах и сотни лет назад.

"Было бы больше времени — накормили мы бы вас зеленой кашей, — говорит травница Ирина Гыргольнаут. — Для ее приготовления нужно смешать собранные травы и варить несколько часов на воде с жиром. Хочешь сладкую кашу — добавь шикшу (она же водяника или вороника — род вечнозеленых кустарничков высотой не более 20 см с похожими на хвою листьями и небольшими темными ягодами, сладковатыми на вкус), а хочешь сытно пообедать — кровь и мясо морского зверя. От любой напасти и хвори такая еда хороша — посмотрите на наших мужчин: годами живут в тундре и работают на холоде, а сильны телом и духом".

Ирина Григорьевна рассказывает, что чукчи тундровые травы не только едят — ими лечат простудные заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, "чистят кровь", мажут вместо мазей на кожные высыпания.

Дети чукчей уже с трех лет ходят в тундру за шикшей и брусникой — витаминные морсы помогают им не болеть длинными арктическими зимами. Чтобы малыши народов Севера не забывали свои корни, родовая община каждое лето организует поездки в тундру для сбора дикоросов.

"Подобные выезды на природу мэрия Анадыря организует для наших пенсионеров c 2020 года, — говорит Василиса Рузанова. — Это, кстати, одно из мероприятий программы "Развитие социально-культурной сферы в городском округе Анадырь на 2020 2025 годы". Наверное, мало таких регионов в России, где сбор ягод и трав включен в задачи государственной программы".