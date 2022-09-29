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1 час назад

Врач Ромасов рассказал о народных средствах, которые эффективны при лечении ОРВИ

Газета.Ru

Врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал «Известиям», что для лечения простуды есть немало народных средств, однако не все из них безопасны.

Народные средства, которые эффективны при лечении ОРВИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Алкоголь сразу можно отнести в разряд запрещенных средств, так как использование его во время простуды может усилить интоксикацию и привести к плохим последствиям», — сказал Ромасов.

Он отметил, что есть народные методы, которые обрели доказательную базу: отдых, сон, обильное питье. Все это, по его словам, помогает восстановить силы. В то же время стоит с осторожностью употреблять чай с лимоном или имбирем и витамин С в шипучих таблетках, так как при избытке они могут навредить людям с болезнями ЖКТ.

Мед – средство, имеющее эффективную доказательную базу, подчеркнул Ромасов. Он уточнил, что этот продукт хорошо помогает от кашля. В свою очередь, ингаляции над вареной картошкой или водяной баней принесут меньше пользы, сказал врач.

Ромасов предупредил также об опасности приема антибиотиков при ОРВИ, так как причиной простуды являются вирусы, а не бактерии. Кроме того, антибиотики обладают побочными эффектами.

Ранее дерматовенеролог, врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что народные средства по уходу за волосами и кожей головы неэффективны, кроме того, они могут быть опасны и даже повлечь за собой дерматит.

Народная медицина,
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