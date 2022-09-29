Народные средства, которые эффективны при лечении ОРВИ

Врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал «Известиям», что для лечения простуды есть немало народных средств, однако не все из них безопасны.

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«Алкоголь сразу можно отнести в разряд запрещенных средств, так как использование его во время простуды может усилить интоксикацию и привести к плохим последствиям», — сказал Ромасов.

Он отметил, что есть народные методы, которые обрели доказательную базу: отдых, сон, обильное питье. Все это, по его словам, помогает восстановить силы. В то же время стоит с осторожностью употреблять чай с лимоном или имбирем и витамин С в шипучих таблетках, так как при избытке они могут навредить людям с болезнями ЖКТ.

Мед – средство, имеющее эффективную доказательную базу, подчеркнул Ромасов. Он уточнил, что этот продукт хорошо помогает от кашля. В свою очередь, ингаляции над вареной картошкой или водяной баней принесут меньше пользы, сказал врач.

Ромасов предупредил также об опасности приема антибиотиков при ОРВИ, так как причиной простуды являются вирусы, а не бактерии. Кроме того, антибиотики обладают побочными эффектами.