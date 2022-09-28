Продукты, обладающие слабительным эффектом

К сожалению, организм не всегда может самостоятельно с лёгкостью избавиться от отходов. Поэтому временами приходится прибегать к слабительным. Подобный эффект оказывают и некоторые продукты.

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По словам магистра медицины, доктора медицинских наук Сидней Грин, запор может возникать из-за недостатка жидкости в организме. Кроме того, частые запоры бывают связаны с отсутствием физической активности, потреблением в больших количествах продуктов с высоким содержанием жиров и ультраобработанных продуктов.

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Чтобы предотвратить запоры, старайтесь пить больше воды и получать больше клетчатки. С последним помогут следующие продукты.

Семена чиа. В сочетании с умеренным количеством жидкости они облегчат процесс избавления организма от отходов.

Малина. В отчёте Medical News Today говорится, что благодаря этой ягоде вы сможете избавиться от запоров и улучшить пищеварение.

Молотые семена льна. Исследование 2018 года показало, что у людей с диабетом второго типа симптомы запора после печенья с семенами льна улучшились. Объясняется это тем, что данный продукт снижает уровень глюкозы в крови и упрощает процесс пищеварения.

Фасоль. Она считается отличным источником клетчатки, которая эффективна при запорах. Об этом говорит диетолог и генеральный директор NY Nutrition Group Лиза Московиц.

Киноа. В одной чашке этого продукта содержится больше 11 г пищевых волокон (клетчатки). К тому же этот продукт вас ещё и хорошо насытит.

Чернослив. Исследования показывают, что он позволяет облегчить симптомы запора, улучшить и ускорить выход стула. Также чернослив - это натуральное слабительное, поскольку в его состав входит сорбит.

Авокадо. Утренний тост с авокадо снабдит организм магнием, сорбитом и клетчаткой (причём и растворимой, и нерастворимой), что поможет в борьбе с запорами.

Листовая зелень. В её состав входит как клетчатка, так и магний. Оба вещества помогают при запорах.

Йогурт. Для облегчения запоров могут быть полезны пробиотики, или живые бактерии. Всё дело в том, что они улучшают работу пищеварительной системы и поддерживают баланс в желудке.