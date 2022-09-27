Суперпродукт: как тыква спасает от вирусов и бактерий

Осенью мы часто ощущаем ухудшение состояния здоровья, нарастание тревоги и снижение работоспособности. Как оказалось, позитивное влияние на здоровье может оказать тыква. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Исследования доказали, что тыква обладает значительными лечебными свойствами благодаря наличию уникальных природных пищевых веществ. Она содержит несколько фитокомпонентов, относящихся к категориям алкалоидов, флавоноидов, а также пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот. Различные важные лечебные свойства, включая антидиабетические, антиоксидантные, антиканцерогенные, противовоспалительные свойства.

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Как видно из их ярко-оранжевого цвета, тыква содержит бета-каротин, который при употреблении превращается в витамин А. Исследования показали, что витамин А играет важную роль в укреплении иммунной функции, помогает защитить вас от инфекций, вирусов и инфекционных заболеваний. Витамин С помогает быстрее вылечиться от простуды, способствует иммунной активности, повышая активность иммунных клеток и увеличивая лейкоциты.

Кроме того, тыква может помочь снизить риск метаболического синдрома.

Метаболический синдром — это медицинское название комбинации состояний, включающих диабет, ожирение и высокое кровяное давление. В совокупности эти состояния увеличивают риск ишемической болезни сердца и инсульта.

Исследование, проведенное в Японии в 2015 году, показало, что диеты с высоким содержанием каротиноидов — пигментов, содержащихся во фруктах и овощах, которые придают им оранжевый, желтый и зеленый цвет, — могут помочь предотвратить развитие метаболического синдрома .