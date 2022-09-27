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1 час назад

Суперпродукт: как тыква спасает от вирусов и бактерий

Диана Товсепова

Осенью мы часто ощущаем ухудшение состояния здоровья, нарастание тревоги и снижение работоспособности. Как оказалось, позитивное влияние на здоровье может оказать тыква. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Суперпродукт: как тыква спасает от вирусов и бактерий
Фото: PxherePxhere

Исследования доказали, что тыква обладает значительными лечебными свойствами благодаря наличию уникальных природных пищевых веществ. Она содержит несколько фитокомпонентов, относящихся к категориям алкалоидов, флавоноидов, а также пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот. Различные важные лечебные свойства, включая антидиабетические, антиоксидантные, антиканцерогенные, противовоспалительные свойства.

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Как видно из их ярко-оранжевого цвета, тыква содержит бета-каротин, который при употреблении превращается в витамин А. Исследования показали, что витамин А играет важную роль в укреплении иммунной функции, помогает защитить вас от инфекций, вирусов и инфекционных заболеваний. Витамин С помогает быстрее вылечиться от простуды, способствует иммунной активности, повышая активность иммунных клеток и увеличивая лейкоциты.

Кроме того, тыква может помочь снизить риск метаболического синдрома.

Метаболический синдром — это медицинское название комбинации состояний, включающих диабет, ожирение и высокое кровяное давление. В совокупности эти состояния увеличивают риск ишемической болезни сердца и инсульта.

Исследование, проведенное в Японии в 2015 году, показало, что диеты с высоким содержанием каротиноидов — пигментов, содержащихся во фруктах и овощах, которые придают им оранжевый, желтый и зеленый цвет, — могут помочь предотвратить развитие метаболического синдрома .

Эксперты отмечают, что тыква полезна и в предотвращении развития онкологических заболеваний. Хотя не существует отдельных «суперпродуктов», которые могут предотвратить рак, а некоторые факторы риска развития рака не связаны с питанием, есть доказательства того, что здоровое питание может снизить риск развития рака . В дополнение к этому, антиоксидантные свойства каротиноидов, витаминов А и Е, которые содержатся в тыкве, могут защитить от некоторых видов рака, таких как рак молочной железы

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