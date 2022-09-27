Натуральные продукты и напитки, которые снизят холестерин

Обращать внимание на уровень холестерина в крови нужно обязательно. Если он станет слишком высоким, то ваше сердце будет работать активнее, из-за чего у вас могут рано развиться сердечно-сосудистые заболевания. Однако существуют напитки и продукты, которые помогают снизить холестерин.

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Если вы хотите избежать сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта, то лучше всего придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить медосмотр. Кроме того, есть определённые продукты и напитки, которые помогут вам снизить уровень холестерина в крови.

Соя. В состав сои входит мало насыщенных жиров, поэтому вы можете употреблять продукты из соевого молока или само такое молоко вместо традиционных молочных продуктов, содержащих много жира. Кроме того, соя действительно полезна для сердца.

Томатный сок. В томатах вы найдёте много ликопина. Это вещество полезно тем, что снижает показатели липидов в организме, а также уровень «плохого» холестерина. Снизить холестерин и ниацин помогает и клетчатка.

Овёс. За счёт бета-глюканов вы сможете понизить уровень холестерина. Также исследование 2018 года показало, что напитки из овса более эффективно снижают холестерин, чем другие овсяные продукты.

Зелёный чай. Такой чай поможет вам снизить показатели общего холестерина и «плохого» холестерина благодаря антиоксидантам. Это доказывает эксперимент на крысах, проведённый в 2015 году.

Какао. Вместе с какао вы получите большое количество флаванолов, которые борются с холестерином. Такое же действие оказывают мононенасыщенные жирные кислоты. Правда, при употреблении какао вам нужно убедиться, что в нём нет лишнего сахара, жиров, соли.

Смузи из ягод. В ягодах содержится множество антиоксидантов и клетчатки. Всё это снижает холестерин в крови.