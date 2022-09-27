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1 час назад

Ученые рассказали, чем может быть полезна острая пища

Волгоградская правда

Китайские исследователи доказали, что острая еда может продлить жизнь. Однако стоит относиться к ней аккуратнее.

Ученые рассказали, чем может быть полезна острая пища
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание Yakutsk.ru, ученые из Китая смогли доказать эффективность острой пищи для поддержания здоровья. Однако постоянно есть острое нельзя – следует соблюдать меру.

Так, по словам специалистов, в перце содержится много капсаицина. Это вещество, которое придает перцу жгучесть. Ученые утверждают, что как только человек привыкает к нему, он становится более счастливым.

Кроме того, употребление перца снижает риск развития онкологии. Капсаицин борется с раковыми клетками, оставляя здоровые в покое.

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