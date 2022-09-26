Чеснок и клюкву причислили к природным антибиотикам

Чеснок, лук, клюква и брусника обладают рядом свойств, за что их можно назвать природными антибиотиками. Так, по словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, эти овощи и ягоды обладают антибактериальным, противовирусным действием, а также способны укрепить иммунитет.