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3 часа назад

Чеснок и клюкву причислили к природным антибиотикам

runews24.ru

Чеснок, лук, клюква и брусника обладают рядом свойств, за что их можно назвать природными антибиотиками. Так, по словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, эти овощи и ягоды обладают антибактериальным, противовирусным действием, а также способны укрепить иммунитет.

Чеснок и клюкву причислили к природным антибиотикам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также оздоровительный эффект на организм оказывает настой ромашки, добавил эксперт.

Правда, Гинзбург отметил, что при лечении простудных и вирусных заболеваний эти продукты нужно использовать вместе с лекарственной терапией.

Народная медицина,Михаил Гинзбург,
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