Врач назвал безопасную суточную дозу чеснока и лука

К употреблению лука и чеснока лучше подходить с осторожностью, так как зачастую они могут причинить вред. Об этом RT рассказал врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

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«Будучи уверенными в целебных свойствах чеснока и лука, люди считают эти продукты абсолютно полезными: чем больше съешь, тем лучше. На деле луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», — заявил специалист.

Ограничивая употребление лука и чеснока в свежем виде до 70—100 г в сутки в несколько приёмов пищи, можно получить все их полезные свойства без вреда для ЖКТ, предупредил он.

Как пояснил врач — эксперт лаборатории «Гемотест», некоторые не только едят лук и чеснок, но и раскладывают их в помещении для дезинфекции воздуха.

«Для этой же цели существовала практика вешать на шею детям марлевый мешочек с чесноком. Однако научные исследования на эту тему неубедительны или эффект от ингаляций достоверно неясен. Поэтому современная медицина скептически относится к подобным методам защиты от ОРВИ», — подчеркнул он.

Кроме того, небезопасным способом профилактики и лечения ОРВИ можно назвать закапывание экстракта лука или чеснока в нос или рот, напомнил собеседник RT.

«Такое народное средство угрожает ожогом слизистых оболочек и может привести к обратному эффекту. Лук и чеснок содержат фитонциды, которые подавляют развитие патогенных вирусов и бактерий, а также иммуномодулирующие и иммуностимулирующие компоненты. При этом продукты не являются самодостаточным средством укрепления иммунитета и лечения респираторных заболеваний — их следует рассматривать как важные элементы здорового питания, как источники витаминов С и группы B, фосфора, марганца, молибдена, селена», — заключил Брыкин.