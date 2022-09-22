Какие приправы помогут укрепить иммунитет осенью

Когда осенний холод оставляет лишь желание согреться, а иммунитет резко дает слабину, самое время вспомнить про специи. Они помогут быстро укрепить организм, и простуда вам будет не страшна. Как правильно использовать приправы, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Вкус формируется с детства. Если с ранних лет человек привык к острой и пикантной пище, она будет нравиться ему на протяжении всей жизни. Большинство пряностей, по совместительству, — лечебные травы. Они подавляют рост и развитие бактерий, активизируют вывод шлаков из организма. О пользе и вреде пряностей сказано очень много, но у каждого из нас — «индивидуальная» настройка. Если ваш организм не принимает, например, считающийся полезным для пищеварения кардамон, не надо себя заставлять. А диетическое питание вообще предполагает минимум специй.

Видео дня

Однако есть случаи, когда ароматные травы могут снизить негативный эффект от продуктов. Например, в аппетитной корочке жареного мяса содержатся конечные продукты гликирования (КПГ). Это продукт химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке. Человек может безопасно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого, ухудшает здоровье и ускоряет старение. Не так давно наука доказала, что производство КПГ очень сильно снижается, если мясо перед жаркой выдержано в каком-либо цитрусовом соке хотя бы 10 минут. Кроме того, есть ряд пряных трав, которые также хорошо снижают КПГ. Это шалфей, майоран, эстрагон, розмарин, гвоздика, душистый перец, корица и куркума.

Корица для похудения

Преодолеть тягу к сладкому помогает корица. Если мечтаете начать пить кофе и чай без сахара, замените его щепоткой корицы. Она не только вкусна, но и полезна: разгоняет обмен веществ, защищает от простуды.

Кунжут от давления

Регулярно добавляя кунжут в салаты и горячее, можно привести в норму артериальное давление, а кунжутное масло — хорошее подспорье в работе кишечника.

Натуральный афродизиак

Кардамон обладает остро-сладким вкусом. Содержание эфирных масел придает яркий пряно-острый аромат. Помогает справиться со стрессом, повышает либидо, помогает при похудении. А мужчинам пряность помогает как афродизиак, повышающий привлекательность.

Чудотворный карри

В состав карри входят кориандр, фенугрек, кайенский перец. Могут быть добавлены черный перец, гвоздика, корица, лавровый лист, тмин, имбирь. Употреблять карри регулярно советуют тем, кто страдает от преддиабетического состояния и от диабета.

Природный антибиотик

Чеснок — прекрасное средство для профилактики вирусных заболеваний. Кроме того, он хорошо влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Чеснок кладут за две минуты до готовности. Если добавлять чеснок в готовое блюдо, то он перекроет ароматы других продуктов и ничего другого чувствоваться не будет.

Дышите глубже!

Еще один кладезь здоровья — фенхель. Помогает пищеварению, улучшает состояние дыхательной и мочеполовой систем. Корни и листья фенхеля используют в салатах, добавляют к рыбе и говядине при тушении. Семена фенхеля придают пикантный вкус и аромат супам.

Против аллергии

Ароматный розмарин снижает уровень воспаления в организме, холестерина в крови, защищает печень. Он уменьшает симптомы аллергии.

Осторожно с острым!

Жгучие пряности — перец, куркума, кресс-салат — раздражают слизистую желудка и могут вызвать как минимум изжогу. Однако если вы сидите, например, на бессолевой диете, ароматные смеси неострых трав помогут «расцветить» пресные блюда без вреда для здоровья.

Ваниль омолодит

Эта пряность замедляет возрастные изменения и образование злокачественных клеток, поскольку в ее состав входят полезные вещества — полифенолы. Конечно, имеется в виду только натуральная ваниль, а не порошок в пакетике.

Против воспалений

Пряности в ежедневном рационе помогают предотвратить некоторые воспалительные процессы. Куркума поставляет организму куркумин — антиоксидант, известный противовоспалительными свойствами. Также полезны черный перец и имбирь, который помогает справиться с мышечными болями и болями в суставах.

Гвоздика успокоит

Гвоздика обладает жгучим вкусом и ярко выраженным ароматом. Она влияет на нервную систему — успокаивает и снимает усталость. Улучшает кровообращение, очищает слизистые, останавливает кашель.

Тархун для красоты

Тархун (эстрагон) — прекрасный ароматизатор для салатных заправок. К тому же это целая кладовая полезных веществ: витамины А, В1, В2, С, D и другие, эфирные масла и флавоноиды снимают отечность и помогают сохранить свежесть и молодость. В грузинской кухне есть полезный зимний суп с тархуном — чакапули.

Для настроения

Шафран обладает противосудорожным, антидепрессивным, противовоспалительным, противоопухолевым эффектами, защищает от аллергии и гастрита.

Когда класть?

Засекайте время! Класть лавровый лист в горячее надо за 20–25 минут до готовности. Добавлять в блюдо корицу или имбирь рекомендуется за 15 минут до готовности, чтобы они раскрыли свой аромат, но не перетомились. Кардамон не теряет аромата даже при длительном нагревании. Поэтому употреблять его надо совсем по чуть-чуть.

Что к каким блюдам

Для мяса: красный, душистый, черный перец. А также гвоздика, майоран, тимьян, тмин, куркума, зира, лук.

К рыбе: лаврушка, белый перец, имбирь, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, тимьян.

К курице: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Мотова, врач-диетолог: