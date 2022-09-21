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2 часа назад

Народные средства для укрепления иммунитета

Вечерняя Москва

Среди народных средств для укрепления иммунитета, в частности, различные отвары, мед, овес посевной. Об этом сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Народные средства для укрепления иммунитета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Это отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства — мед. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством, — отметила она в комментарии РИАМО.

Также часто используют шалфей при лечении ангины и простуды. Чай из липы хорошо помогает при простуде и кашле. Овес посевной можно заваривать при простуде и проблемах со сном. Укрепляют иммунитет ягоды и листья малины.

Она подчеркнула, что прежде чем принимать какие-либо средства народной медицины, необходимо убедиться, что на них не возникнет аллергическая реакция.

Народная медицина,
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