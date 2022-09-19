Кофе помогает некоторым мужчинам в борьбе с раком простаты

Для некоторых мужчин, борющихся с раком простаты, употребление кофе может не только быстро поднять настроение, но и продлить жизнь. Исследования пока находятся на ранних стадиях, но новое исследование обнаружило связь между генотипом, который быстро метаболизирует кофеин, и более длительным выживанием после рака простаты. Этот генотип называется CYP1A2 AA.

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"Я очень взволнован этой работой, потому что каждый раз мы копаем глубже. Я думаю, что это действительно интересные результаты, которые говорят: "Эй, здесь может что-то быть". Нам нужно больше изучить то, что может происходить с точки зрения кофе и его влияния на жизнь людей, и особенно тех, у кого диагностирован рак", — сказал ведущий автор исследования доктор Джастин Грегг.

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Он является урологом-онкологом в онкологическом центре MD Anderson Техасского университета в Хьюстоне.

Новое исследование включало данные о случаях рака простаты из исследований, проводившихся в рамках консорциума PRACTICAL, что расшифровывается как Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome. В исследование было включено более 5700 случаев из семи исследований.

Среди пациентов были те, кто находится под активным наблюдением, когда рак не лечат, а наблюдают за его изменениями; те, кто лечился от рака простаты; и некоторые пациенты, у которых рак дал метастазы. Ограничения включали в себя то, что пациентов просили вспомнить о собственном потреблении пищи и напитков, а данные были получены из семи различных сайтов, которые просили пациентов вспомнить о потреблении в течение разного периода времени.

Исследователи сравнили уровни потребления кофе, например, тех, кто считал высоким потребление кофе — две или более чашек в день, и тех, кто считал низким потребление — три или более чашек в неделю. Высокое потребление кофе было связано с более длительной выживаемостью при раке простаты у мужчин с генотипом CYP1A2 AA, обнаружили исследователи.

"Есть шанс, что в будущем, при дополнительных исследованиях, изучение таких вещей, как диета, основанная на определенных группах пациентов, может стать чем-то, что будет использоваться для улучшения ухода за мужчинами, у которых диагностирован рак простаты", — сказал Грегг. "Это может стать частью ряда вещей, на которые обращают внимание врачи и другие специалисты при лечении мужчин с раком простаты".