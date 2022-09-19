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21 минуту назад

Эффективны ли на самом деле лук и чеснок в борьбе с ОРВИ

sibnovosti.ru

С наступлением осеннего периода зачастую увеличивается количество заболевших ОРВИ. Для борьбы с данным заболеванием и для укрепления иммунитета люди начинают употреблять лук и чеснок. Sibnovosti решили выяснить, так ли они эффективны на самом деле.

Эффективны ли на самом деле лук и чеснок в борьбе с ОРВИ
Фото: unsplashunsplash

По словам врача аллерголога-иммунолога Красноярской краевой клинической больницы, доцента кафедры госпитальной терапии и иммунологии КрасГМУ Ольги Ищенко, лук и чеснок не настолько эффективны, как о них говорят.

«Дело в том, что здесь действует больше эффект плацебо. В чесноке содержатся фитонциды, обладающие обеззараживающим эффектом. Но это не означает, что, когда люди едят чеснок, они не заболеют ОРВИ», - заявила она.

Народная медицина,
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