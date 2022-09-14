Какие продукты защищают организм от рака

Всё чаще врачи рекомендуют для профилактики рака добавлять в регулярный рацион такие овощи, как шпинат и брокколи.

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В этих продуктах содержатся вещества, вступающие в активное взаимодействие с белком, обуславливающим развитие раковых клеток и подавляющих его.

Также рекомендуется регулярно есть овсянку — для профилактики диабета. К необходимым продуктам в рационе также относят яблоки, помогающие сохранить эластичность сосудов и снижающие кровяное давление. Кроме того, для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется есть фасоль.