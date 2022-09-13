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2 часа назад

Россиянам рассказали о пользе и вреде отвара из шиповника для профилактики ОРВИ

runews24.ru

Шиповник – один из наиболее богатых аскорбиновой кислотой и каротином продуктов. Эти вещества помогают в полной мере бороться с ОРВИ и укрепляют иммунитет.

Раскрыт вред отвара из шиповника для профилактики ОРВИ
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также шиповник снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение, оказывает противовоспалительное действие, нормализует давление, кроветворение и укрепляет сосуды.

Приготовить отвар можно легко. Стоит залить ягоды кипятком и оставить на ночь в термосе. Отвар можно подсластить мёдом, сахаром или фруктозой.

Однако шиповник может быть и опасен. Он вызывает аллергические реакции, так что аллергикам лучше воздержаться от употребления такого продукта.

Кроме того, при большом употреблении шиповника может появиться передозировка витамина C.

Если есть проблемы с заболеваниями печени и желчного пузыря, то не стоит пить отвар из шиповника, он вызовет обострение.

Также ягоды могут изменять результаты анализов, так как в них содержится много аскорбиновой кислоты. Большое количество отвара из шиповника способно снизить эффективность ряда лекарств.

Народная медицина,
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