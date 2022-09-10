Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Врач развеяла миф о лечении болезней с помощью сала

Мослента

Миф о лечении болезней с помощью сала развеяла в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что этот продукт имеет полезные свойства, но не защитит от диабета, пневмонии и других недугов.

Врач развеяла миф о лечении болезней с помощью сала
Фото: МослентаМослента

«Сало — это не панацея, не эликсир вечной жизни, а практически стопроцентный жир. С точки зрения природы и вечной нехватки ресурсов это действительно невероятно ценная вещь, аккумулированная пищевая энергия. Но с точки зрения цивилизации, которая переедает и уже сама не знает куда девать собственный жир, это абсолютное излишество»,

— написала доктор.

Сало, по словам Павловой, содержит множество жирных кислот, насыщенных и ненасыщенных, а также жирорастворимых витаминов. Однако этим продуктом не стоит злоупотреблять людям, которые не занимаются физическим трудом и не живут в суровых погодных условиях. Обычным горожанам можно время от времени употреблять не более двух кусочков сала. «Это гедонистическая пища, наравне с пирожными, икрой и прочими каперсами и анчоусами. И уж точно не лекарство для лечения болезней», — заключила эксперт.

Ранее мифы о вреде молочных продуктов развеяла врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев. По ее словам, продукты с содержанием молока могут представлять опасность только для людей с непереносимостью лактозы.

Народная медицина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители