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19 часов назад

Врачи рассказали, какие продукты помогают бороться с кишечными паразитами и грибком

Слово и Делоиещё 1

Употребление определенных продуктов позволяет снизить вероятность появления паразитов в организме. Как сообщает издание Yakutsk.ru, эти продукты доступны практически в любом магазине.

Какие продукты помогают бороться с кишечными паразитами и грибком
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинские специалисты утверждают, что к числу полезных для организма продуктов относится тимьян. Он обладает иммуностимулирующим свойством и сокращает размножение паразитов в желудке и кишечнике. Для борьбы с грибковыми инфекциями врачи советуют есть блюда с гвоздикой, а для избавления от кишечных глистов — полынь. К числу полезных для здоровья продуктов врачи также относят чеснок, считающий традиционным средством профилактики простудных заболеваний.

Он также стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с паразитами. Наконец, иммунностимулирующими свойствами обладает имбирь, полезный для профилактики глистов.

Народная медицина,
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