Какие продукты помогают бороться с кишечными паразитами и грибком

Употребление определенных продуктов позволяет снизить вероятность появления паразитов в организме. Как сообщает издание Yakutsk.ru, эти продукты доступны практически в любом магазине.
Медицинские специалисты утверждают, что к числу полезных для организма продуктов относится тимьян. Он обладает иммуностимулирующим свойством и сокращает размножение паразитов в желудке и кишечнике. Для борьбы с грибковыми инфекциями врачи советуют есть блюда с гвоздикой, а для избавления от кишечных глистов — полынь. К числу полезных для здоровья продуктов врачи также относят чеснок, считающий традиционным средством профилактики простудных заболеваний.
Он также стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с паразитами. Наконец, иммунностимулирующими свойствами обладает имбирь, полезный для профилактики глистов.