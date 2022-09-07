Какие продукты помогают бороться с кишечными паразитами и грибком

Медицинские специалисты утверждают, что к числу полезных для организма продуктов относится тимьян. Он обладает иммуностимулирующим свойством и сокращает размножение паразитов в желудке и кишечнике. Для борьбы с грибковыми инфекциями врачи советуют есть блюда с гвоздикой, а для избавления от кишечных глистов — полынь. К числу полезных для здоровья продуктов врачи также относят чеснок, считающий традиционным средством профилактики простудных заболеваний.