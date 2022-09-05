5 напитков, которые  улучшают здоровье кишечника

Утверждается, что дисбаланс бактерий в нашем кишечнике может вызвать вздутие живота и проблемы со стулом. Кроме того, он влияет почти на всё тело. Изменить микробиом позволяют продукты и напитки, которые мы употребляем.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Издание Eat this, not that! перечислило наиболее полезные для кишечника продукты.

Кефир

Исследования показывают, что употребление ферментированных продуктов может добавить «хороших» бактерий в микробиом.

Зелёный чай

В частности, полезен японский маття.

Комбуча

В недавнем обзоре 15 исследований авторы обнаружили, что употребление чайного гриба уменьшает дисбаланс хороших и плохих бактерий в кишечнике и может быть полезным для лечения ожирения.

Вода

Вода помогает пищеварительной системе усваивать питательные вещества.

Костный бульон

В нём содержится много полезных веществ.