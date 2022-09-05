Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
19 часов назад

5 напитков, которые  улучшают здоровье кишечника

Ferra.ruиещё 1

Утверждается, что дисбаланс бактерий в нашем кишечнике может вызвать вздутие живота и проблемы со стулом. Кроме того, он влияет почти на всё тело. Изменить микробиом позволяют продукты и напитки, которые мы употребляем.

5 напитков, которые улучшают здоровье кишечника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Издание Eat this, not that! перечислило наиболее полезные для кишечника продукты.

Кефир

Исследования показывают, что употребление ферментированных продуктов может добавить «хороших» бактерий в микробиом.

Зелёный чай

В частности, полезен японский маття.

Комбуча

В недавнем обзоре 15 исследований авторы обнаружили, что употребление чайного гриба уменьшает дисбаланс хороших и плохих бактерий в кишечнике и может быть полезным для лечения ожирения.

Вода

Вода помогает пищеварительной системе усваивать питательные вещества.

Костный бульон

В нём содержится много полезных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители