Названа самая важная пищевая привычка при артрите

Симптомы артрита могут ухудшаться с возрастом, и от болезни нет лекарства. Тем не менее, есть способы облегчить некоторые симптомы. К ним относится смена рациона.

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Было показано, что некоторые продукты облегчают дискомфорт и боль, связанные с артритом, благодаря витаминам и минералам, которые они содержат. По словам медицинского эксперта, наиболее важной привычкой в еде при артрите является потребление достаточного количества зелёных овощей на ежедневной основе.

Так специалист рекомендует есть листовую зелень, брокколи, брюссельскую капусту, спаржу и др.