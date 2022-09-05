Биолог рассказал, чем полезен шиповник

О том, какую пользу ягоды шиповника приносят организму и в каком виде их лучше есть, рассказал биолог Павел Глазков.
Эксперт рассказал, что существует большое количество видов шиповника, они между собой скрещиваются, образуют гибриды. Собирать ягоды шиповника начинают в сентябре. Ягоду часто сушат и добавляют в чай.
— Высший пилотаж — это варенье из шиповника. Единственное, что ягоду готовить к варке непросто, нужно удалить оттуда все семена, варенье готовится без семян. Но вкус стоит тех усилий. Это мощнейший источник витамина С, — пояснил Павел Глазков в комментарии «Невским новостям».
До этого Павел Глазков рассказал, где петербуржцы могут собрать бруснику. По словам эксперта, самым популярным блюдом на Руси была моченая брусника. Из нее получается вкусное варенье, ароматные джемы. Брусника славится своими лекарственными свойствами, в ней много витаминов и укрепляющих веществ. В медицине используются также листья.