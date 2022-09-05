Биолог рассказал, чем полезен шиповник

О том, какую пользу ягоды шиповника приносят организму и в каком виде их лучше есть, рассказал биолог Павел Глазков.

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Эксперт рассказал, что существует большое количество видов шиповника, они между собой скрещиваются, образуют гибриды. Собирать ягоды шиповника начинают в сентябре. Ягоду часто сушат и добавляют в чай.

— Высший пилотаж — это варенье из шиповника. Единственное, что ягоду готовить к варке непросто, нужно удалить оттуда все семена, варенье готовится без семян. Но вкус стоит тех усилий. Это мощнейший источник витамина С, — пояснил Павел Глазков в комментарии «Невским новостям».