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3 часа назад

Кардиолог Кондрахин: Черноплодная рябина и хвощ помогут снизить давление

runews24.ru

Хвощ и черноплодная рябина способны снизить давление. Об этом рассказал кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин.

Кардиолог: черноплодная рябина и хвощ помогут снизить давление
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам врача, в рябине содержатся антоцианы, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Кроме того, ягоды калины обеспечивают организм калием, натрием, микроэлементами.

Что касается другого растения – хвоща, он обладает мочегонным свойством. Если в организме снижается rколичество жидкости, понижается давление, говорит Кондрахин.

При этом врач уточнил, что эффект от этих растений не сильно выражен, поэтому полностью отказываться от таблеток, прописанных врачом, не стоит. Но их регулярное употребление поможет снизить дозировку препаратов.

Что касается людей с низким давлением, рябина и хвощ не способны им навредить, пишет Ura.ru.

Народная медицина,Андрей Кондрахин,
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