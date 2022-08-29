Врач назвал лучшее масло для профилактики рака

— В частности, самое высокое потребление оливкового масла было связано с 31-процентным снижением вероятности развития любого типа рака. Положительный эффект оливкового масла во многом объясняется его исключительным составом, богатым мононенасыщенными жирными кислотами, скваленом и фенольными соединениями, — пояснил Строков.

Он добавил, что сильное антиоксидантное свойство этого масла ограничивает окислительный стресс, а также повреждения ДНК. Помимо этого продукт влияет на сигнальные пути, которые связаны с канцерогенезом.