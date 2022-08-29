Как настой лимона поможет при атеросклерозе

Медицинские эксперты перечислили самые главные полезные свойства лимона в преддверии сезона простуды и гриппа.
По словам специалистов, этот фрукт отлично защищает от серьезных заболеваний. Чтобы быстрее выздороветь, необходимо заваривать лимон вместе с мятой, календулой, шалфеем или подорожником.
Также лимон способен избавить человека от первой стадии атеросклероза. Для этого рекомендуется делать настой с лимоном и измельченной сосновой хвоей. А для предупреждения гепатита дольку желтого фрукта нужно класть в воду и пить такой напиток каждый день, пишет Yakutsk.ru.