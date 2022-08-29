Диетолог развеял миф о «самых полезных травах»

Существует множество заблуждений об эффективности трав в лечении тех или иных заболеваний. Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с «Народными Новостями», когда травяной отвар принесет пользу, а также развеял один из самых популярных мифов о пользе растительных природных «лекарств».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Бытует мнение, что травы используются только как средство «народной медицины», из-за этого некоторые люди не доверяют таким методам терапии. Также можно встретить и обратное утверждение о «чудесной» пользе той или иной травы, «лечащей от всех болезней». Зачастую подобные убеждения исходят от тех, кто продает эти «чудо-средства».

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Среди трав нет «самой полезной», считает Михаил Гинзбург. По его мнению, травы на самом деле оказывают положительный эффект на здоровье, но следует понимать, что и для чего использовать.

«О травах не говорят «самые полезные», поскольку они используются по ситуации в тех или иных случаях. Например, есть травы, обладающие преимущественно успокоительными свойствами. Из доступных это, например, мята. Если мы говорим о травах, как о продуктах питания, валерьяну мы вряд ли будем употреблять подобным способом. А ту же мяту или душицу — очень хорошо», — поделился эксперт.

Есть отхаркивающие травы, улучшающие отток слизи из верхних дыхательных путей и легких, продолжил специалист. У них имеется антибактериальное действие. К ним относятся багульник и солодка. Также есть желчегонные и мочегонные травы – кукурузные рыльца и медвежьи ушки. Есть и антисептические отвары, их применяют внутрь, к примеру, из ромашки.

Несмотря на точечное применение трав, можно дать общие рекомендации на основе наиболее частых запросов россиян. Среди них выделяются борьба со стрессом, проблемами с пищеварением и замедление старения.