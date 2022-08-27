Эти 4 питьевых привычки улучшат ваш сон

Употребление определённых напитков может быть причиной нарушения вашего сна. Эксперт рассказал изданию Eat this, not that, как следует пить кофе и прочие напитки, чтобы без проблем засыпать.

Лучше не пейте кофе после 12:00

Да, полдень звучит немного рано, но для лучшего сна лучше отказаться от кофеина днем и вечером.

Пейте воду, но не перед сном

Причина банальна — переполненный мочевой пузырь будет мешать вам спать. Эксперт советует ограничить употребление напитков, включая воду, за час до сна.

Пейте ромашковый чай

За час до сна лучше выпить такой чай. Он окажет успокаивающее действие.

Или вишневый сок

По словам эксперта, вишневый сок содержит мелатонин , который может помочь отрегулировать циркадный ритм и подготовить вас ко сну.