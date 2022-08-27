Эти 4 питьевых привычки улучшат ваш сон

Употребление определённых напитков может быть причиной нарушения вашего сна. Эксперт рассказал изданию Eat this, not that, как следует пить кофе и прочие напитки, чтобы без проблем засыпать.
Да, полдень звучит немного рано, но для лучшего сна лучше отказаться от кофеина днем и вечером.
Причина банальна — переполненный мочевой пузырь будет мешать вам спать. Эксперт советует ограничить употребление напитков, включая воду, за час до сна.
За час до сна лучше выпить такой чай. Он окажет успокаивающее действие.
По словам эксперта, вишневый сок содержит мелатонин , который может помочь отрегулировать циркадный ритм и подготовить вас ко сну.
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