Как прием куркумы поможет справиться с болезнями

Куркуму признали одной из самых полезных специй, способных помочь человеку справиться с множеством болезней. В частности, полезный эффект несет куркумин, пигмент, который окрашивает специю в желтый цвет.
Благодаря ему, куркума помогает в борьбе с легочной болезнью, заболеваниями мозга, некоторыми разновидностями рака, в том числе миеломой, раком прямой кишки и поджелудочной железы, сообщает ИноСми.
Кроме того, регулярный прием куркумина помогает быстрее восстановиться после хирургических вмешательств и лечит ревматоидный артрит, остеоартрит и другие воспалительные процессы, в том числе язвенный колит.
Но специалисты подчеркивают, что полезное свойство несет минимальная доза куркумы – всего лишь щепотка. Людям, страдающим от камней в желчном пузыре, и беременным лучше вовсе отказаться от этой специи.