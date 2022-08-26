Как прием куркумы поможет справиться с болезнями

Куркуму признали одной из самых полезных специй, способных помочь человеку справиться с множеством болезней. В частности, полезный эффект несет куркумин, пигмент, который окрашивает специю в желтый цвет.

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Благодаря ему, куркума помогает в борьбе с легочной болезнью, заболеваниями мозга, некоторыми разновидностями рака, в том числе миеломой, раком прямой кишки и поджелудочной железы, сообщает ИноСми.

Кроме того, регулярный прием куркумина помогает быстрее восстановиться после хирургических вмешательств и лечит ревматоидный артрит, остеоартрит и другие воспалительные процессы, в том числе язвенный колит.