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3 часа назад

Регулярный прием куркумы поможет справиться с болезнями мозга и раком

runews24.ru

Куркуму признали одной из самых полезных специй, способных помочь человеку справиться с множеством болезней. В частности, полезный эффект несет куркумин, пигмент, который окрашивает специю в желтый цвет.

Как прием куркумы поможет справиться с болезнями
Фото: runews24.rurunews24.ru

Благодаря ему, куркума помогает в борьбе с легочной болезнью, заболеваниями мозга, некоторыми разновидностями рака, в том числе миеломой, раком прямой кишки и поджелудочной железы, сообщает ИноСми.

Кроме того, регулярный прием куркумина помогает быстрее восстановиться после хирургических вмешательств и лечит ревматоидный артрит, остеоартрит и другие воспалительные процессы, в том числе язвенный колит.

Но специалисты подчеркивают, что полезное свойство несет минимальная доза куркумы – всего лишь щепотка. Людям, страдающим от камней в желчном пузыре, и беременным лучше вовсе отказаться от этой специи.

Народная медицина,
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