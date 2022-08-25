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2 часа назад

Врач посоветовала мужчинам продукты для профилактики инфаркта

RT на русском

Врач — эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова дала советы мужчинам по профилактике инфаркта.

Врач посоветовала мужчинам продукты для профилактики инфаркта
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что в рацион желательно добавить продукты с цинком, магнием, калием, например морепродукты, орехи, свежие овощи и зелень. Богаты витаминами и сухофрукты.

«Эти продукты за счёт содержания витамина Е, калия, магния, полиненасыщенных жирных кислот способствуют уменьшению количества «плохого» холестерина, выведению его из организма, увеличению «хорошего» холестерина. Это, в свою очередь, улучшает кровообращение и тем самым создаёт профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы и самого опасного состояния — инфаркта миокарда», — считает Филиппова.

Кроме того, врач советует вести активный образ жизни, ограничить потребление соли, нормализовать режим сна.

Народная медицина,Татьяна Филиппова,
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