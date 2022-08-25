Врач посоветовала мужчинам продукты для профилактики инфаркта

«Эти продукты за счёт содержания витамина Е, калия, магния, полиненасыщенных жирных кислот способствуют уменьшению количества «плохого» холестерина, выведению его из организма, увеличению «хорошего» холестерина. Это, в свою очередь, улучшает кровообращение и тем самым создаёт профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы и самого опасного состояния — инфаркта миокарда», — считает Филиппова.