Какие ягоды снижают риск гипертонии

Из-за повышенного давления у человека могут развиться такие опасные состояния, как инсульт, инфаркт, болезни почек. К счастью, учёным давно известно, что съеденная пища может повлиять на риск развития гипертонии. Например, жимолость помогает снизить этот риск.
Доктор Иви Кемп из Хаскапы объяснила, чем полезны для организма человека ягоды жимолости.
Масштабные исследования показали, что рацион, содержащий много антоцианов (а этих веществ в жимолости в четыре раза больше, чем в чернике), может способствовать снижению вероятности развития повышенного давления.
Дело в том, что антоцианы влияют на сердечно-сосудистую систему особым образом. Благодаря этим веществам в организме увеличивается производство оксида азота, а это расширяет кровеносные сосуды. В результате у человека снижается давление и увеличивается кровоток.
В сутки специалисты советуют в день получать 50 мг антоцианов. Именно такое количество считается оптимальным. Хотя жёсткой установленной нормы потребления антоцианов всё жене существует.
В исследовании, опубликованном в 2019 году в «Европейском журнале питания», учёные выяснили, как потребление жимолости влияет на пожилых людей. Выяснилось, что у участников улучшилась память и снизилось диастолическое артериальное давление. Причём эффект был ярче выражен, когда люди ели больше этих ягод.
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