Из-за повышенного давления у человека могут развиться такие опасные состояния, как инсульт, инфаркт, болезни почек. К счастью, учёным давно известно, что съеденная пища может повлиять на риск развития гипертонии. Например, жимолость помогает снизить этот риск.

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Доктор Иви Кемп из Хаскапы объяснила, чем полезны для организма человека ягоды жимолости.

Масштабные исследования показали, что рацион, содержащий много антоцианов (а этих веществ в жимолости в четыре раза больше, чем в чернике), может способствовать снижению вероятности развития повышенного давления.

Дело в том, что антоцианы влияют на сердечно-сосудистую систему особым образом. Благодаря этим веществам в организме увеличивается производство оксида азота, а это расширяет кровеносные сосуды. В результате у человека снижается давление и увеличивается кровоток.

В сутки специалисты советуют в день получать 50 мг антоцианов. Именно такое количество считается оптимальным. Хотя жёсткой установленной нормы потребления антоцианов всё жене существует.

В исследовании, опубликованном в 2019 году в «Европейском журнале питания», учёные выяснили, как потребление жимолости влияет на пожилых людей. Выяснилось, что у участников улучшилась память и снизилось диастолическое артериальное давление. Причём эффект был ярче выражен, когда люди ели больше этих ягод.