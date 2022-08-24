Черноплодная рябина эффективно защищает от рака

Черноплодная рябина намного дешевле черники или ежевики, но при этом она не уступает им по содержанию полезных веществ. Об этом рассказала изданию “Газета. Ru” диетолог Елена Соломатина.
Специалист сообщает, что черноплодка богата антиоксидантами, которые восстанавливают организм. Антоцианы могут улучшать кровообращение, делая кровеносные сосуды более эластичными, а кровь менее густой.
“Под воздействием свободных радикалов первыми страдают кровеносные сосуды, ухудшается кровообращение, ткани не получают достаточно кислорода и питательных веществ, проблемы со здоровьем начинают расти как снежный ком. Черная рябина питает капилляры и улучшает их работу».
– подчеркивает эксперт.
Кроме того, отмечается, что ягода черноплодки снижает кровяное давление и полезна для гипертоников, а благодаря низкому гликемическому индексу ее могут употреблять даже люди с углеводными нарушениями и диабетом.
“Антиоксиданты и флавоноиды, которыми богата черная рябина, уменьшают воспалительные процессы в организме и не позволяют раковым клеткам размножаться; черноплодка является хорошим онкопротектором, защищая нас от злокачественных опухолей”.
– отметила диетолог.
Регулярное употребление этой ягоды может также замедлить процесс старения организма и укрепить сердечную мышцу, добавила врач.