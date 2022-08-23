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1 час назад

Эксперт дал советы по укреплению иммунитета

Вести Подмосковья

Иммунная защита организма имеет как физическую, так и психологическую составляющие. Известно, что иммунитет можно повысить благодаря определенным продуктам питания, которые содержат нужные вещества, а также упражнениями и закаливанием. О том, как правильно «взбодрить» свой организм в преддверии холодов, в интервью журналистам Pravda.Ru рассказала писатель Мария Николаевна.

Эксперт дал советы по укреплению иммунитета
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По мнению Николаевой, при укреплении иммунитета крайне важно помнить: «что нас не убивает, то делает нас сильнее». Вот почему нагрузка на иммунитет, например, при закаливании должна быть адекватной. Ведь при постепенном понижении температуры воды при утренних обливаниях, он усиливается день ото дня, но, если вы сразу начнете окатываться очень холодной водой, вы рискуете сразу же простудиться, поскольку так резко иммунитет повышаться не способен.

Во время пандемии было немало случаев, когда с болезнью справлялись на вид сосем слабые люди, однако погибали молодые и активные. Все это вызывало много вопросов, и хотя каждый случай индивидуален по клинической картине, но в целом понятно, что иммунитет при чрезмерных нагрузках на организм может ослабляться. Эксперт так же считает, что для усиления иммунных сил организма необходимо правильно питаться, потому, что иммунитет имеет прежде всего биохимическую природу. Питаться лучше продуктами богатыми витаминами А, Е и С, которые содержатся в овощах и фруктах. Очень полезны морепродукты — в них много селена и цинка. И, конечно, что тоже очень важно, нужно стараться беречь свою нервную систему.

Народная медицина,
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