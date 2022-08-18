Нутрициолог объяснил, как можжевельник может продлить жизнь

Ягоды можжевельника могут помочь значительно увеличить продолжительность жизни человека. Об этом заявил врач-нутрициолог Игорь Строков.

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"Люди используют ягоды можжевельника для изготовления лекарств. Лекарственные препараты включают экстракт ягод можжевельника, а также эфирное масло ягод можжевельника. Не путайте масло ягод можжевельника с маслом каде, которое перегоняют из древесины можжевельника",

— сказал он.

Отмечается, что ягоды растения применяются как мочегонное, противоартритное, антидиабетическое и антисептическое средство. Оно помогает бороться с бактериями и вирусами.

Кроме того, ягоды издавна применяются для лечения болезней горла, респираторных инфекций, усталости и многого другого. Врач добавил, что наиболее полезные свойства имеет экстракт можжевельника.

По его словам, в ходе исследований употребление экстракта позволило увеличить продолжительность жизни червей C.Elegans на 18,54 процента, передает «МедикФорум».