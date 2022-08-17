Врач рассказала о пользе зеленого чая для улучшения сна

Зеленый чай содержит замедляющие повреждение клеток антиоксиданты и стимулирующий кофеин, однако некоторые его сорта обладают свойствами, которые могут помочь заснуть. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Андреева.

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— Считается, что это связано с наличием особого химического вещества под названием теанин, которое помогает бороться со стрессовой реакцией организма. Теанин часто используется в качестве пищевой добавки для людей с тревогой из-за его антистрессовых свойств, — пояснила эксперт.

В ходе исследований выяснилось, что зеленый чай с низким содержанием кофеина может быть полезным для сна. Пожилые люди, которые употребляли такой чай перед сном, стали испытывать меньше проблем с засыпанием.

У них был более низкий уровень фермента альфа-амилаза, который связан с психологическим стрессом. Андреева добавила, что зеленый чай содержит и другое вещество — аргинин, которое тоже обладает антистрессовыми свойствами.