Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Врач рассказала о пользе зеленого чая для улучшения сна

Вечерняя Москва

Зеленый чай содержит замедляющие повреждение клеток антиоксиданты и стимулирующий кофеин, однако некоторые его сорта обладают свойствами, которые могут помочь заснуть. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Андреева.

Врач рассказала о пользе зеленого чая для улучшения сна
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Считается, что это связано с наличием особого химического вещества под названием теанин, которое помогает бороться со стрессовой реакцией организма. Теанин часто используется в качестве пищевой добавки для людей с тревогой из-за его антистрессовых свойств, — пояснила эксперт.

В ходе исследований выяснилось, что зеленый чай с низким содержанием кофеина может быть полезным для сна. Пожилые люди, которые употребляли такой чай перед сном, стали испытывать меньше проблем с засыпанием.

У них был более низкий уровень фермента альфа-амилаза, который связан с психологическим стрессом. Андреева добавила, что зеленый чай содержит и другое вещество — аргинин, которое тоже обладает антистрессовыми свойствами.

При этом проводимый эксперимент был ограниченным, потому что в нем рассматривались только люди, пьющие зеленый чай без кофеина, по сравнению с людьми, которые, как правило, пьют обычный зеленый чай, передает «МедикФорум».

Народная медицина,Ирина Андреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители