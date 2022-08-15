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29 минут назад

Учёные рассказали, чем полезен для гипертоников лосось

Ferra.ru

Учёные давно знают, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты полезны для здоровья. В новом обзоре научных статей говорится, что трёх граммов этих кислот в день достаточно, чтобы снизить кровяное давление. А получать их можно из пищи, в том числе из лосося.

Учёные рассказали, чем полезен для гипертоников лосось
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Согласно исследованиям, у среднего взрослого человека может наблюдаться умеренное снижение артериального давления при употреблении около трёх граммов этих жирных кислот в день», — говорит один из авторов работы.

Столько омега-3-ненасыщенных жирных кислот содержится в 100-150 граммах озёрного лосося, или сёмги. Такое количество снизит среднее артериальное давление у людей с гипертонией примерно на 4,5 мм рт.ст. У людей без повышенного артериального давления, показатели уменьшатся на 2,0 мм рт.ст.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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