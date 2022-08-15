Учёные рассказали, чем полезен для гипертоников лосось

Учёные давно знают, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты полезны для здоровья. В новом обзоре научных статей говорится, что трёх граммов этих кислот в день достаточно, чтобы снизить кровяное давление. А получать их можно из пищи, в том числе из лосося.