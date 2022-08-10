Лимон лечит?

Одним словом, его можно называть лимоном аптекарским - так обозначают многие лекарственные растения. Справедливо ли утверждение?

Фото: Мир новостей Мир новостей

Давайте посмотрим на кислый лимон трезвым взглядом. Витамина С, или аскорбиновой кислоты, в лимоне вопреки всеобщему заблуждению не так уж и много. Сравните: в небольшом апельсине содержится дневная норма этого витамина - 60 мг, а в таком же лимоне аскорбинки на треть меньше - всего 40 мг. Но и это не все. Если 1-2 апельсина мы съедаем запросто и с удовольствием, то целый лимон могут съесть лишь мазохисты. Обычная доза лимона - 1-2 дольки в чай. А в одной дольке лишь 3-5% от дневной потребности в аскорбиновой кислоте, и значительную часть этого витамина вы еще убьете горячим чаем. Так что в нашем питании лимон не столько кладезь витамина С, сколько хорошая вкусовая приправа. Но не расстраивайтесь, этот витамин - один из самых недефицитных. Есть куча даров природы, которые обеспечат вам его дневную норму с лихвой (см. таблицу).

Видео дня

С другой стороны, сказать, что лимоны бесполезны, тоже нельзя. В них есть другие полезные вещества. Например, лимоноиды - их даже назвали в честь этих цитрусовых. Ученые сейчас активно изучают эту группу природных веществ, и уже обнаружены их совершенно уникальные свойства. Например, в лабораторных условиях они блокировали размножение злокачественных клеток сильнее, чем лекарство тамоксифен, используемое при лечении опухолей груди. Похоже, лимоноиды могут помогать и при многих других опухолях - рта, кожи, легких, желудка, толстого кишечника. Также они могут защищать от развития болезней нервной системы, сердца и сосудов, сохраняют хрусталик глаза прозрачным. И что самое интересное, серьезный американский «Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии» недавно опубликовал исследование о том, что лимоноиды могут работать в организме очень долго - 24 часа. Далеко не все лекарства могут работать так долго, и их приходится принимать по несколько раз в день.

Но конечно, зацикливаться только на лимонах, чтобы получить лимоноиды, не стоит. Они содержатся не только в лимонах, но и во всех цитрусовых, придавая им легкую горчинку. А вот в других дарах природы лимоноидов практически нет. Поэтому не забывайте о прочих цитрусовых. Старайтесь съедать сейчас, летом, хотя бы один плод ежедневно, зимой желательно увеличить эту норму до двух.