Врач объяснила, как пользоваться аппликатором с иглами

Чтобы почувствовать эффект, достаточно будет 15 минут в день.

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Как правильно пользоваться массажными ковриками? Какие у них противопоказания? Отвечает Антонина Завадская, врач, травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА.

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Специальные массажные коврики помогают поддерживать организм в тонусе, повышают стрессоустойчивость, избавляют от болей и улучшают настроение. Рассказываем, кому они могут быть полезны, а кому лучше отказаться от таких процедур.

Зачем нужен массажный коврик

В целом массажные коврики, аппликаторы, роллы и специальные подушки оказывают расслабляющее действие на организм, положительно влияют на нервную систему и снижают уровень стресса. Массажные коврики снимают усталость, повышают мышечный тонус. Также улучшают обменные процессы, помогают избавиться от головной боли, болей в шее, спине и ногах.

Всё это происходит за счёт воздействия иголок или шипов на биологически активные точки на коже, которые связаны с внутренними органами. Применение аппликаторов и массажёров-тренажёров стимулирует кровообращение. Благодаря улучшению циркуляции крови повышается способность к регенерации костной и хрящевой тканей.

Упражнения с аппликатором оказывают эффект, сравнимый одновременно с иглоукалыванием и массажем. Последний может принести немало пользы организму. О пяти причинах попробовать массаж, читайте в материале по ссылке.

Какие коврики бывают

Массажные коврики различаются между собой по составу материала, толщине шипов, форме и области воздействия.

Аппликаторы обычно имеют острые металлические иглы. Существуют также ортопедические коврики и массажёры-тренажёры с мягкими, но не менее эффективными резиновыми шипами.

Форма изделия и его область воздействия связаны.

Для массажа спины можно выбрать коврик, для шеи — специальную подушку или валик.

С помощью массажёров в форме мяча или эллипса легко массировать любой участок тела.

Полусферы и диски обычно используются для массажа ног и выполнения упражнений на баланс.

Коврики тоже можно использовать для тренировки мышц стоп. Такая ходьба активирует кровоснабжение, укрепляет голеностопные суставы и избавляет от тяжести и усталости в ногах к концу дня.

Упражнения с такими изделиями полезно выполнять и взрослым, и детям.

Безопасно ли лежать на иглах

Острые иглы не наносят никакого вреда. Для эффективного массажа достаточно лежать на таком коврике 15-40 минут. После выполнения упражнения могут остаться небольшие покраснения на коже, которые достаточно быстро проходят.

Более мягкое воздействие оказывают массажёры-тренажёры с резиновыми шипами, но они тоже эффективно стимулируют кровообращение и расслабляют мышцы.

Можно ли использовать коврики при варикозе

Для поддержки венозной системы ног и профилактики варикозной болезни можно использовать специальные венотренажёры. Это изделия с двусторонней массажной поверхностью, на которой расположены мягкие шипы.

Такие тренажёры нужны для профилактики застоя крови. Особенно они актуальны для тех, кто работает в офисе и мало двигается в течение дня. Сидя за компьютером, можно имитировать ходьбу и попеременно надавливать на венотренажёр правой и левой стопами. Это способствует оттоку венозной крови к сердцу, так как при выполнении упражнения начинают работать мышцы голени.

Если вы много сидите в течение рабочего дня, также поможет небольшая разминка. Об упражнениях, которые легко выполнить даже в офисе, читайте в статье по ссылке.

Кому нельзя пользоваться массажными ковриками

Среди противопоказаний к занятиям с массажными тренажёрами можно выделить: