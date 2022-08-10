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2 часа назад

Британские эксперты назвали ромашковый чай напитком долголетия

runews24.ru

Британские эксперты назвали ромашковый чай напитком долголетия
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напиток успокаивает нервную систему, помогает бороться с высоким уровнем холестерина и сахара в крови. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Кроме того, ромашковый чай уменьшает тревожность и способствует улучшению работы мозга. Благодаря употреблению напитка можно избавиться от компульсивного переедания, которое способствует набору веса и появлению других заболеваний.

Также британские эксперты отметили, что стоит ограничить употребление соли, так как она повышает давление. Продукт опасен для здоровья сердца и сосудов.

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