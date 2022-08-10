Британские эксперты назвали ромашковый чай напитком долголетия

Напиток успокаивает нервную систему, помогает бороться с высоким уровнем холестерина и сахара в крови. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Кроме того, ромашковый чай уменьшает тревожность и способствует улучшению работы мозга. Благодаря употреблению напитка можно избавиться от компульсивного переедания, которое способствует набору веса и появлению других заболеваний.