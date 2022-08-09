Этот чай поможет вам прожить дольше

Специалисты, входящие в Чайную консультативную группу (TAP), выяснили, что один из травяных чаёв предотвращает развитие хронических заболеваний, в том числе болезней сердца. Таким лечебным свойством обладает чай из немецкой ромашки (Matricaria recutita).

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В ходе нового обзора исследований, проведённого Чайной консультативной группой, выяснилось, что травяной чай из немецкой ромашки может снизить вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты отмечают, что такой чай сильно снижает уровень холестерина в крови, а также положительно влияет на уровень инсулина, глюкозы, липидов в организме.

Такой эффект считается важным для здоровья, так как повышенный уровень холестерина и сахара - это то, что предшествует возникновению болезней сердца.

В рамках обзора специалисты оценивали, как три травяных чая (из мяты, шиповника и ромашки) влияют на здоровье женщин.

Учёные, как показывают общие результаты обзора, также обнаружили, что ромашка помогает при проблемах со сном и беспокойстве. Эти два признака как раз предшествуют ухудшению работы мозга и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.