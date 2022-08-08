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2 часа назад

От какой болезни спасут цитрусовые

Ferra.ru

Результаты исследования, проведённого специалистами из Университета Тохоку, показали, что апельсин, лимон, грейпфрут и лайм способны снизить вероятность развития деменции у пожилых на 15 процентов. Чем же можно объяснить такой лечебный эффект?

От какой болезни спасут цитрусовые
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Съедобные части цитрусовых фруктов содержат большое количество флавоноидов. При этом ряд экспериментов на животных и на клетках показал, что эти вещества принимают участие в противовоспалительном и антиоксидантном процессе. В более ранних научных работах говорится, что это позволяет остановить разрушение клеток и восстановить их после некоторых повреждений.

Специалисты из Университета Тохоку в ходе недавнего исследования проанализировали данные когортного исследования Ohsaki Cohort (2006 год). В когортном исследовании принимали участие 13 373 жителя Японии, их возраст составлял 65 лет и старше. Всего учёные провели два опроса: в 2006 году и в 2012 году. После этого все ответы добровольцев разделялись на три группы: те, кто ест цитрусовые реже двух раз в неделю; те, кто ест цитрусовые три-четыре раза в неделю; те, кто ест цитрусовые почти ежедневно.

Выяснилось, что при регулярном употреблении лимонов, апельсинов, лайма или грейпфрутов у пожилых людей может снизиться риск возникновения деменции. Однако для того чтобы сделать окончательный вывод об этом, нужно учесть большее количество факторов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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