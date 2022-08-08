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21 минуту назад

Ученые рассказали о полезных свойствах маракуйи для организма

Родной городиещё 1

Тропический фрукт считается полноценным средством оздоровления.

Ученые рассказали о полезных свойствах маракуйи для организма
Фото: Родной городРодной город

Маракуйя – тропический фрукт, пищевая ценность которого довольно высока. Полезны не только сами плоды, но и листья и цветки. Травяной чай, заваренный на цветках маракуйи, оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека.

Так, благодаря высокому содержанию клетчатки он позволяет кишечнику активно работать и очень эффективен при общем недомогании.

Благодаря своим антиоксидантным свойствам он уравновешивает уровень холестерина, таким образом сводя к минимуму риск возникновения сердечных заболеваний.

Также фрукт укрепляет иммунную систему и снимает боль в мышцах после занятий спортом, сообщают эксперты портала Кadinvekadin.

Народная медицина,
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