Ученые рассказали о полезных свойствах маракуйи для организма

Тропический фрукт считается полноценным средством оздоровления.
Маракуйя – тропический фрукт, пищевая ценность которого довольно высока. Полезны не только сами плоды, но и листья и цветки. Травяной чай, заваренный на цветках маракуйи, оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека.
Так, благодаря высокому содержанию клетчатки он позволяет кишечнику активно работать и очень эффективен при общем недомогании.
Благодаря своим антиоксидантным свойствам он уравновешивает уровень холестерина, таким образом сводя к минимуму риск возникновения сердечных заболеваний.
Также фрукт укрепляет иммунную систему и снимает боль в мышцах после занятий спортом, сообщают эксперты портала Кadinvekadin.