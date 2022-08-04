Чем опасен щавель

Когда-то это растение с кисловатым вкусом считалось сорняком, сейчас же садоводы выращивают его на грядках и используют в качестве одного из ингредиентов супов и салатов. Используют щавель и в медицине, поскольку у него много полезных свойств. Но радуясь пользе щавеля, не стоит забывать и о его вредных для здоровья свойствах. Как стоит употреблять это растение и кому от него стоит вовсе отказаться, «Рамблер» узнал у эксперта.

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Врач Денис Прокофьев отмечает, что щавель — одно из любимых его растений, поскольку, несмотря на внешнюю простоту этой травы, в ней содержится большое количество витаминов. Особенно богат щавель витамином С, которого в растении содержится больше, чем в лимоне (около 69% суточной нормы)!

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Также щавель содержит витамины группы Б, аскорбиновую кислоту, микроэлементы: калий, магний, фосфор, железо и т.п.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

При этом калорийность щавеля довольно низкая: в 100 граммах листьев содержится всего 22 ккал, 0,7 г жиров и 3 г углеводов. Следовательно, продукт хорошо подходит тем, кто заботится о своем здоровье, следит за фигурой и старается питаться правильно.

Рекомендую включить щавель в рацион людям со сниженным иммунитетом, с различными интоксикациями, с проблемами нервной системы. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как отмечает специалист, употреблять щавель необходимо грамотно, поскольку витамин С может быть гастротоксичным. Увлекаться поеданием щавеля не стоит, достаточно будет 100 г три раза в неделю. По словам эксперта, лучше всего запивать блюда из щавеля молочными продуктами.

Несмотря на все положительные свойства щавеля, стоит помнить и о его возможном негативном действии на организм человека. Во время термической обработки растения происходит процесс, в результате которого образуется особая форма щавелевой кислоты, употребление которой в больших количествах может вызвать проблемы с суставами или способствовать образованию в почках камней. Не рекомендуется есть блюда из щавеля при беременности.